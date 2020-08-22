Японский фермер живёт посреди огромного аэропорта

Семья Такао Сито (Takao Shito) выращивает овощи на этой ферме уже более века. Его дедушка был фермером, его отец был фермером, и теперь он сам занимается фермерством, только для него всё немного иначе, чем для его предков.



Если раньше ферма Сито являлась частью деревни примерно с 30 дворами, окружённой открытыми полями, то теперь она одиноко стоит прямо посреди международного аэропорта Нарита, второго по величине аэропорта Японии.

Самолёты взлетают над его головой, а единственный путь на ферму и из неё пролегает через подземные туннели. Тем не менее, Такао остаётся непреклонным. Более двух десятилетий он борется за сохранение своей фермы и даже отказался от суммы в $1,7 млн, которую ему предлагали за его землю.