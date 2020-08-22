В Польше скоро откроется самый глубокий бассейн, в котором можно и понырять, и выйти сухим из воды

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Во Мщонове (Польша) заканчивается строительство самого глубокого и крупнейшего бассейна для дайвинга в мире, который откроет невиданные до сих пор возможности погружения. Это событие особенно ждут дайверы, которые без гидрокостюмов смогут проводить длительные тренировки и достигать дна на 45-метровой глубине. И самое интересное, что за этим действом смогут наблюдать и гости подводных номеров, и посетители ресторана, и те, кто будет прогуливаться по прозрачному туннелю внутри самого бассейна, при этом смогут выйти сухими из воды в прямом смысле этого выражения. Во Мщонове (Польша) заканчивается строительство самого глубокого и крупнейшего бассейна для дайвинга в мире, который откроет невиданные до сих пор возможности погружения. Это событие особенно ждут дайверы, которые без гидрокостюмов смогут проводить длительные тренировки и достигать дна на 45-метровой глубине. И самое интересное, что за этим действом смогут наблюдать и гости подводных номеров, и посетители ресторана, и те, кто будет прогуливаться по прозрачному туннелю внутри самого бассейна, при этом смогут выйти сухими из воды в прямом смысле этого выражения.

В Польше заканчивается строительство самого глубокого бассейна в мире («Deepspot», Мщонов). | Фото: housebeautiful.com.

В Польше идет к завершению строительство многофункционального комплекса «DeepSpot» («Глубокая точка»), в котором будет расположен бассейн глубиной 45 м., что позволит побить мировой рекорд, установленный итальянским отелем Terme Millepin. Сложно себе представить, но дайверы-профи смогут погружаться на глубину равной 15-этажному зданию, причем во время длительного пребывания в воде им не понадобиться даже надевать гидрокостюмы. Это станет возможным благодаря комфортной температуре воды, которая будет выше на пару тройку градусов, чем в обычных бассейнах.



Дайверы и спортсмены смогут оттачивать свое мастерство в бассейне «DeepSpot» (Мщонов, Польша). | Фото: housebeautiful.com.

Конечно же, не только дайверы любого уровня подготовки смогут оттачивать свое мастерство в бассейне, площадь которого равна 27 стандартным водным сооружениям (потребуется 8 тыс. кубических метров воды, чтобы заполнить его). Любой желающий сможет наслаждаться плаванием или нырянием на приемлемой для него глубине, хотя он больше рассчитан на подготовку спортсменов, для практических занятий профессиональных и начинающих дайверов, а также любителей фридайвинга (дайвинг на задержке дыхания).



Внутри «Deepspot» разместили туннель, по которому могут прогуливаться все желающие и выходить сухими из воды (Мщонов, Польша). | Фото: journal.homemania.ru/ horecatrends.com.

И самое интересное, что не забыли даже о тех, кто любит наблюдать за подобным действием, но при этом не желает мокнуть – для них создают полностью прозрачный туннель, проходящий в толще воды. Также ниже уровня воды обустраиваются несколько номеров с видом на бассейн, конференц-залы и ресторан, поэтому зрителей у любителей плаванья будет хоть отбавляй.



Земляные работы во время строительства самого глубокого бассейна мира («Deepspot», Мщонов). | Фото: gollwitzer.pl/ deepspot-developer.com.

Как отмечают разработчики концепта, подобное сооружение было очень сложно не только просчитать, но и воплотить его в жизнь. Особенную проблему создавали земляные работы во время рытья котлована, ведь потребовалось извлекать тысячи тонн почвы, чтобы углубить и укрепить стены всего комплекса, находящиеся очень глубоко под землей. Помимо этого, требовалось использование специального цемента на основе шлака, который отличается низким содержанием щелочей, низкой теплотой гидратации, высокой сульфатостойкостью и меньшим выбросом CO2.



Специальная марка цемента хорошо подходит для строительства бетонных элементов и конструкций в гидротехническом и подземном строительстве. | Фото: notesfrompoland.com/ definition.org.

«Этот необычный проект поставил перед поставщиками материалов и подрядчиками ряд проблем с точки зрения качества продукции и технологий. Другой важной задачей являлась логистика для своевременной доставки материалов на строительную площадку, поскольку цементный завод в Рудниках расположен почти в 200 км от Мщонова», – сообщил один из руководителей строительства.



Еще одна проблема заключалась в том, чтобы сохранить такое количество воды в чистоте, ведь обычная система фильтрации, предусмотренная для стандартных размеров бассейнов, абсолютно не подходила. Поэтому группе инженеров пришлось создать специальную систему фильтрации, которая круглосуточно сможет поддерживать кристальную чистоту воды, при этом не беспокоя пловцов и дайверов.



Многофункциональный комплекс «Глубокая точка» станет настоящим раем для европейских дайверов («Deepspot», Мщонов). | Фото: elitereaders.com.

Ну и наконец, пандемия и экономические трудности подбавили проблем устроителям этого грандиозного проекта, из-за чего «DeepSpot» никак не может получить свой заслуженный титул «самого глубокого бассейна мира». Работы до сих пор не завершены.



Спортсмен любого уровня подготовки сможет выбрать оптимальную глубину («Deepspot», Мщонов). | Фото: oceans5magazine.com/ all4women.co.za.

Несмотря на все усилия польских архитекторов, этот рекорд может простоять недолго, ведь вскоре должны сдать в эксплуатацию бассейн Blue Abyss («Голубая бездна»), который активно строится в городе Колчестер (Colchester), что в Великобритании.

Его глубина будет составлять 50 метров. Но устроители польского грандиозного проекта совсем не расстраиваются по этому поводу. Они уверены, что фантастические возможности, открытые перед всеми любителями экстрима, будут востребованы всегда, и увлеченный народ уж точно не откажется от удовольствия испытать свои возможности и в их бассейне.



Если большинство любителей подводных приключений довольствуются привычными погружениями в морскую пучины или в глубоководные бассейны, то богатые мира сего обзавелись уже личными …субмаринами. В Польше заканчивается строительство самого глубокого бассейна в мире («Deepspot», Мщонов). | Фото: housebeautiful.com.В Польше идет к завершению строительство многофункционального комплекса «DeepSpot» («Глубокая точка»), в котором будет расположен бассейн глубиной 45 м., что позволит побить мировой рекорд, установленный итальянским отелем Terme Millepin. Сложно себе представить, но дайверы-профи смогут погружаться на глубину равной 15-этажному зданию, причем во время длительного пребывания в воде им не понадобиться даже надевать гидрокостюмы. Это станет возможным благодаря комфортной температуре воды, которая будет выше на пару тройку градусов, чем в обычных бассейнах.Дайверы и спортсмены смогут оттачивать свое мастерство в бассейне «DeepSpot» (Мщонов, Польша). | Фото: housebeautiful.com.Конечно же, не только дайверы любого уровня подготовки смогут оттачивать свое мастерство в бассейне, площадь которого равна 27 стандартным водным сооружениям (потребуется 8 тыс. кубических метров воды, чтобы заполнить его). Любой желающий сможет наслаждаться плаванием или нырянием на приемлемой для него глубине, хотя он больше рассчитан на подготовку спортсменов, для практических занятий профессиональных и начинающих дайверов, а также любителей фридайвинга (дайвинг на задержке дыхания).Внутри «Deepspot» разместили туннель, по которому могут прогуливаться все желающие и выходить сухими из воды (Мщонов, Польша). | Фото: journal.homemania.ru/ horecatrends.com.И самое интересное, что не забыли даже о тех, кто любит наблюдать за подобным действием, но при этом не желает мокнуть – для них создают полностью прозрачный туннель, проходящий в толще воды. Также ниже уровня воды обустраиваются несколько номеров с видом на бассейн, конференц-залы и ресторан, поэтому зрителей у любителей плаванья будет хоть отбавляй.Земляные работы во время строительства самого глубокого бассейна мира («Deepspot», Мщонов). | Фото: gollwitzer.pl/ deepspot-developer.com.Как отмечают разработчики концепта, подобное сооружение было очень сложно не только просчитать, но и воплотить его в жизнь. Особенную проблему создавали земляные работы во время рытья котлована, ведь потребовалось извлекать тысячи тонн почвы, чтобы углубить и укрепить стены всего комплекса, находящиеся очень глубоко под землей. Помимо этого, требовалось использование специального цемента на основе шлака, который отличается низким содержанием щелочей, низкой теплотой гидратации, высокой сульфатостойкостью и меньшим выбросом CO2.Специальная марка цемента хорошо подходит для строительства бетонных элементов и конструкций в гидротехническом и подземном строительстве. | Фото: notesfrompoland.com/ definition.org.«Этот необычный проект поставил перед поставщиками материалов и подрядчиками ряд проблем с точки зрения качества продукции и технологий. Другой важной задачей являлась логистика для своевременной доставки материалов на строительную площадку, поскольку цементный завод в Рудниках расположен почти в 200 км от Мщонова», – сообщил один из руководителей строительства.Еще одна проблема заключалась в том, чтобы сохранить такое количество воды в чистоте, ведь обычная система фильтрации, предусмотренная для стандартных размеров бассейнов, абсолютно не подходила. Поэтому группе инженеров пришлось создать специальную систему фильтрации, которая круглосуточно сможет поддерживать кристальную чистоту воды, при этом не беспокоя пловцов и дайверов.Многофункциональный комплекс «Глубокая точка» станет настоящим раем для европейских дайверов («Deepspot», Мщонов). | Фото: elitereaders.com.Ну и наконец, пандемия и экономические трудности подбавили проблем устроителям этого грандиозного проекта, из-за чего «DeepSpot» никак не может получить свой заслуженный титул «самого глубокого бассейна мира». Работы до сих пор не завершены.Спортсмен любого уровня подготовки сможет выбрать оптимальную глубину («Deepspot», Мщонов). | Фото: oceans5magazine.com/ all4women.co.za.Несмотря на все усилия польских архитекторов, этот рекорд может простоять недолго, ведь вскоре должны сдать в эксплуатацию бассейн Blue Abyss («Голубая бездна»), который активно строится в городе Колчестер (Colchester), что в Великобритании.Его глубина будет составлять 50 метров. Но устроители польского грандиозного проекта совсем не расстраиваются по этому поводу. Они уверены, что фантастические возможности, открытые перед всеми любителями экстрима, будут востребованы всегда, и увлеченный народ уж точно не откажется от удовольствия испытать свои возможности и в их бассейне.Если большинство любителей подводных приключений довольствуются привычными погружениями в морскую пучины или в глубоководные бассейны, то богатые мира сего обзавелись уже личными …субмаринами.

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