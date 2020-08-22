В бюджете РФ дыра разрослась до 4 триллионов

РФ нужно занять 4,1 трлн рублей, чтобы залатать дыру в бюджете. Основным источником покрытия дефицита казны должны стать облигации займа (ОФЗ) Минфина, указала Счетная палата, пишет МК. Однако спрос на российский госдолг падает. Точнее, российские фантики никому не нужны.

Два последних аукциона на размещение ОФЗ сорвались. За первые полгода Минфину удалось разместить бумаг только на 1,6 трлн рублей, а это лишь незначительная заплатка в пробоине бюджета размером в 5 трлн. Чтобы свести концы с концами, власть может начать занимать у населения или перестать поддерживать и без того слабый рубль.



Сумма, которую нужно занять на внутреннем рынке, станет самой крупной за последние 15 лет. Все эти годы Москва планомерно сокращала размер госдолга, однако песец захватил паребрик. В отчете Счетной палаты об исполнении бюджета говорится, что дополнительные расходы сопровождались падением запланированных доходов. Около триллиона рублей (по сравнению с прошлым годом) РФ недополучила из-за падения цен на нефть. Снизились налоговые поступления в казну и доходы от экспортных пошлин. По оценке аудиторов, дефицит бюджета в этом году составит 5% ВВП, или около 5 трлн рублей.

Вся надежда на госзаймы. Однако и с этим огромные проблемы. Два последних аукциона по размещению ОФЗ (12 и 19 августа) были отменены. Причина срыва — отсутствие заявок со стороны покупателей. Иными словами, российские долговые бумаги оказались никому не нужны.

Тем временем в III квартале Минфин планировал привлечь 1 трлн рублей в качестве заимствований, а всего за год рассчитывал на 3 трлн рублей, которые должны пойти на покрытие дефицита. Однако эти амбициозные планы тоже провалились.

«Причин провалов аукционов ОФЗ несколько: геополитическая ситуация, протесты в Беларуси, серьезно снизившаяся ставка ЦБ и осторожное поведение инвесторов в отношении рисковых активов», — поясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями А.Кричевский. По словам эксперта, ОФЗ Минфина сейчас готовы покупать в основном российские финансовые институты, в частности банки, но и то взамен на премии и преференции. Частным инвесторам такие госбумаги не интересны: на фондовом рынке есть куда более привлекательные предложения.

Очевидно, что правительству нужно будет искать способы покрытия дефицита бюджета. «Первый вариант — продолжить «печатать» деньги через схему выпуска ОФЗ и продажи их банкам, которые впоследствии могут их отдать под залог Центробанка и получить средства. Другой способ — перестать поддерживать рубль, дать ему еще больше ослабнуть, что приведет к увеличению рублевой выручки после продажи валюты (этим Минфин тоже занимается). Однако в любом случае пострадает население, поскольку увеличится инфляция, а доходы населения — нет», — предупреждает ведущий аналитик Forex Optimum И.Капустянский.

Еще один возможный способ помочь казне за счет граждан назвал доктор экономических наук И. Николаев. «Можно занять напрямую у народа, увеличив выпуск так называемых народных облигаций. Власти уже начали превентивную подготовку, введя налог на доходы по вкладам. Мол, не несите деньги на депозиты, а покупайте облигации у государства. Правда, позволить себе инвестировать — хоть во вклады, хоть в ценные бумаги — могут только те, у кого еще остались денежные запасы, а таких в стране явное меньшинство», — сказал экономист.