Украинское кино возвращается на широкие экраны

После долгого карантина на экраны украинских кинотеатров возвращается отечественное кино. Причем на этой неделе сразу две премьеры – ждавшая своей очереди еще с весны фантасмагоричная «Толока» и комедийный «Схидняк». Какие фильмы присоединятся к ним в прокате (а таковых немало), рассказываем в обзоре премьер.

Толока

Режиссер: Михаил Ильенко

В ролях: Иванна Ильенко, Дмитрий Линартович, Богдан Бенюк, Сергей Романюк, Мирослав Гай, Дмитрий Рибалевский, Василий Кухарский, Татяна Нагирняк, Евгения Конюх, Константин Войтенко, Олег Примогенов

Украинская кинематографическая династия Ильенко снова в строю. В прокат наконец выходит картина Михаила Ильенко, жанр которой коротко не определить никак. Это и мелодрама, и историческая картина, и фэнтези, и немножечко комедия. В основу «Толоки» Ильенко положил стихотворение Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості…». А ее сюжет вращается вокруг украинской хаты, в которой живет главная героиня. Она ждет возвращения из плена любимого и старается выжить в стенах, которые то и дело сносят войны и исторические катаклизмы, а тем временем проходят века. Действие «Толоки» охватывает свыше 400 лет.

Схидняк

Режиссер: Энди Ива

В ролях: Богдан Бенюк, Максим Донец

Комедийное роуд-муви рассказывает о двух бойцах АТО «Бороде» (Богдан Бенюк) и «Режиссере» (Максим Донец), которые отправляются в штаб, чтобы выбить для своего подразделения обеспечение. «Борода» постарше и поопытней, он уроженец Донбасса, не боится никакой работы и умеет обстряпывать дела. «Режиссер» полная его противоположность – он интеллигент и «западенец». За день в дороге они переживут массу приключений, как веселых, так и не очень.

Хищница

Режиссер: М. Дж. Бассетт

В ролях: Меган Фокс, Филип Уинчестер, Каллиопе Джейн Тейлор, Джессика Саттон, Ли-Энн Либенберг, Брэндон Оре, Адам Дикон, Сисанда Хэнна, Грег Крик, Кеннет Фок

Опытная наемница Саманта О’Хара (Меган Фокс) стает во главе отряда, который отправляется вглубь Африки на операцию по освобождению заложников. В какой-то момент все начинает идти не по плану. И вот группа военных и насмерть перепуганных гражданских оказываются перед лицом сразу двух опасностей – группы разозленных повстанцев и стаи кровожадных львов.

Тесла

Режиссер: Майкл Алмерейда

В ролях: Итан Хоук, Ханна Гросс, Ив Хьюсон, Джош Хэмилтон, Кайл Маклахлен, Эбон Мосс-Бакрак, Джим Гэффиган, Люси Уолтерс, Джеймс Урбаняк, Йен Литгоу

В центре сюжета – несколько осовремененный рассказ о жизни и карьере инженера и изобретателя Николы Тесла, его соперничестве с Томасом Эдисоном и отношениях с дочерью американского предпринимателя Дж. П. Моргана. Драма рассказывает о человеке, чьими изобретениями пользуются каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат идеи, прошедшие через множество преград на пути к реализации.

Зависнуть в Палм-Спрингс

Режиссер: Макс Барбаков

В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж. К. Симмонс, Питер Галлахер, Мередит Хагнер, Камила Мендес, Тайлер Хэклин, Крис Пэнг, Жаклин Обрадорс, Джун Скуиб

Майлз и Сара знакомятся на свадьбе общих друзей в Палм-Спрингс, но приятный вечер заканчивается тем, что они оказываются во временной петле. Герои могут прожить день как угодно и закончить его где угодно – уснув, они снова проснутся утром в том самом отеле в Палм-Спрингс. Парочка решает, что это ее шанс реализовать свои самые безумные мечты и берется за дело.

Антебеллум

Режиссер: Джерард Буш, Кристофер Ренц

В ролях: Жанель Монэ, Эрик Ланж, Джена Мэлоун, Джек Хьюстон, Кирси Клемонс, Габури Сидибе, Марке Ричардсон II, Роберт Арамайо

Успешная чернокожая писательница Вероника Хинли внезапно попадает в прошлое. Она оказывается на рабовладельческом юге во время Гражданской войны в США и трудится бесправной рабыней на плантации. Она должна раскрыть тайну своего перемещения во времени и найти способ вернуться назад пока не стало слишком поздно

Жены героев

Режиссер: Питер Каттанео

В ролях: Кристин Скотт Томас, Шэрон Хорган, Эмма Лаундес, Гэби Френч, Лара Росси, Эми Джеймс-Келли, Индия Риа Амартейфио, Грег Уайз, Джейсон Флеминг, Лаура Чекли

Несколько британок, чьи мужья-военные улетают на службу в Афганистан, собираются в группу поддержки, чтобы вместе коротать одинокие вечера и справляться с тревогой. Неожиданно группа превращается в хор, а их встречи – в самые настоящие репетиции. Правда, Кейт и Лиза, которые руководят коллективом, никак не могут найти общий язык, а хористки, как оказывается, не все умеют петь. Впрочем, это не мешает им стать национальной сенсацией. Фильм снят по мотивам реальных событий начала нулевых. К слову, сейчас по всему миру таких хоров более 70.

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Режиссер: Джиллз Алдерсон

В ролях: Ричард Брейк, Ронан Саммерс, Оливия Бернстоун, Ричард Шорт, Джо Иган, Стелла Стокер, Эмили Хэй, Стивен Уппал

Король Артур возвращается домой после девятилетней войны с Римской империей, но его трон оккупирован захватчиком Мордредом, который называет себя законным наследником. Артур решает отвоевать свой трон любой ценой, а на помощь ему приходят рыцари Круглого стола. И, конечно же, волшебник Мерлин.