Украинские ученые за последние годы сделали ряд открытий, которые поразили весь мир

1.Ольга Броварец, научный сотрудник отдела молекулярной и квантовой биофизики в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, вычислила закономерность, с которой пары хромосом с мутацией встраиваются в ДНК человека, в результате чего возникают опасные и смертельные болезни, в частности рак.Это открытие в будущем дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят мутации.
2.В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработали собственную тест-систему для диагностики коронавируса 2019 nCoV. Работа над ней продолжалась с января 2020 года по заданию СНБО. В институте еще в начале карантина изготовили тысячу тестов за свой счет и отправили в регионы.
3.Идея резать человеческие органы водяной струей пришла в голову инженерам-авиаторам. Они изобретали гидроструйные технологии для резки стали и камня. И, взяв за основу технологии, которые используются в авиапромышленности, юные умы под руководством профессора Виктора Бочарова изобрели в 2012 году жидкостный струйный скальпель. Как из шприца, из скальпеля под большим давлением бьет тонкая струя воды. Она режет ткань и капилляры, не повреждая крупные сосуды.
4.Ведущий научный сотрудник Харьковского института неврологии, психиатрии и наркологии Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук Анатолий Малыхин совместно с ООО НПК «Биопроминь» и его директором Анатолием Пулавским создали (в середине 2000-х) неинвазивный анализатор крови – аппарат «Биопроминь» (АМП), который может делать анализ крови более чем по 130 показателям, при этом не используя ни капли крови пациента. Погрешность не превышает 2%, как и в обычном анализе крови. Прибор без забора крови выдает данные в течение 180-720 секунд. Этот прибор не имеет аналогов в мире.
5.В 2015 году украинские ученые-волонтеры создали уникальное кровоостанавливающее средство. Отечественный «Кровоспас» стал дешевой альтернативой импортному Целоксу, который крайне необходим нашим военным.Изобретатели рассказали, что препарат обеспечивает образование плотного массивного сгустка, который надежно закупоривает рану, и этот же носитель позволяет достаточно легко удалить средство из раны. Он должен обеспечить гемостаз менее чем за 3 минуты.
6.В 2015 году ученые из Национальной академии наук Украины представили эндопротез тазобедренного сустава, выполненный из титана. Разработка существенно дешевле западных аналогов.Разработчики рассказали, что титановые эндопротезы являются лучшим решением для имплантации в организм – металл демонстрирует высокую биосовместимость и не отторгается тканями тела человека, в отличие от часто используемого сплава кобальта, хрома и молибдена.Еще одна особенность украинского изобретения — сверхвысокая износостойкость. Он изнашивается в 6 раз медленнее любого другого современного аналога. Вероятность хрупкого разрушения при этом полностью исключается.
7.В 2013 году ученые Донецкого физико-технического института имени А. А. Галкина создали новый тип маммографа. Этот прибор уникален тем, что диагностирует опухоль индикатором, который дает очень точную термокартинку всей молочной железы, выявляя по локально повышенной температуре мельчайшие новообразования. При этом не нужно делать никаких анализов.
8.В 2006 году группа ученых-акустиков из Национальной академии наук Украины создала компьютерный фонендоскоп.Уникальный компьютерный комплекс для регистрации и обработки звуков дыхания позволяет не только за считанные минуты установить точный диагноз, но и контролировать клиническое течение заболеваний дыхательных органов. В основе действия комплекса лежит многоканальная регистрация звуков с помощью четырех сенсоров с последующим анализом полученной информации.
9.Изобретение полтавчанина Виталия Запеки кажется невероятным. Теперь не нужно снимать швы перед следующей операцией и потом снова их накладывать на то же место – эту проблему решает пластиковая молния. Ни гноя, ни шрамов, ни иголок, ни перевязок, ни швов. Сама молния к телу клеится с помощью клейкой перфорированной пленки наподобие пластыря, чтобы кожа могла дышать в участке крепления. Неартериальное кровотечение шов-молния останавливает за считанные секунды.Важно, что наложить шов может даже человек без специальной подготовки, например, сам пострадавший. Изобретение полтавчанина также может быть использовано для самоликвидации ранений в военно-полевой хирургии. Для наложения шва требуется всего 10-15 секунд.
10.В 2005 году ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины создали новый антибиотик, который обладает высокой активностью ко всем видам стафилококка. По своему химическому составу этот препарат не имеет аналогов в мире.
Это только малая часть всех научных достижений,которыми может гордится вся страна.
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