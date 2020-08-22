Украинские ученые за последние годы сделали ряд открытий, которые поразили весь мир

1.Ольга Броварец, научный сотрудник отдела молекулярной и квантовой биофизики в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, вычислила закономерность, с которой пары хромосом с мутацией встраиваются в ДНК человека, в результате чего возникают опасные и смертельные болезни, в частности рак.Это открытие в будущем дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят мутации.

2.В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработали собственную тест-систему для диагностики коронавируса 2019 nCoV. Работа над ней продолжалась с января 2020 года по заданию СНБО. В институте еще в начале карантина изготовили тысячу тестов за свой счет и отправили в регионы.

3.Идея резать человеческие органы водяной струей пришла в голову инженерам-авиаторам. Они изобретали гидроструйные технологии для резки стали и камня. И, взяв за основу технологии, которые используются в авиапромышленности, юные умы под руководством профессора Виктора Бочарова изобрели в 2012 году жидкостный струйный скальпель. Как из шприца, из скальпеля под большим давлением бьет тонкая струя воды. Она режет ткань и капилляры, не повреждая крупные сосуды.

4.Ведущий научный сотрудник Харьковского института неврологии, психиатрии и наркологии Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук Анатолий Малыхин совместно с ООО НПК «Биопроминь» и его директором Анатолием Пулавским создали (в середине 2000-х) неинвазивный анализатор крови – аппарат «Биопроминь» (АМП), который может делать анализ крови более чем по 130 показателям, при этом не используя ни капли крови пациента. Погрешность не превышает 2%, как и в обычном анализе крови. Прибор без забора крови выдает данные в течение 180-720 секунд. Этот прибор не имеет аналогов в мире.