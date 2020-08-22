Ученые наконец объяснили, почему зебры полосатые

Ученым со всего мира не дают покоя полосы на шкурах зебр. В очередной раз разгадать секрет этого окраса и узнать, для какой цели служат полоски, попытались зоологи Бристольского университета в Великобритании, материал опубликован в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты установили, что полосы оказывают влияние на нападающих на животных насекомых. Эксперты провели исследование с участием лошадей — они надевали им на спину попоны с различными рисунками и наблюдали за реакцией насекомых. Выяснилось, что полосы отталкивают слепней. Такой же эффект оказывает на насекомых и шахматный узор.

По мнению ученых, эти данные можно использовать фермерам для защиты своего скота, в том числе от комаров.

Ранее специалисты отмечали, что полоски и другие узоры на шкурах разных животных появляются внутри эмбрионов в результате взаимодействий двух сигнальных молекул, которые движутся по всему эмбриону с разной скоростью.