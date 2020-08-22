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Солистка Little Big Соня Таюрская появилась на обложке мужского журнала

Журнал Maxim представил в сети обложку сентябрьского номера, героиней которого стала 29-летняя вокалистка панк-поп-рейв-группы Little Big Соня Таюрская. Съемка первого осеннего номера глянца проходила летом, и ее главная участница вспомнила сегодня у себя в инстаграме о ней и поделилась результатом.

Несколько кадров фотосессии были сделаны под водой, и Софья призналась в интервью, что еле выдержала, хотя с водой у нее всегда были прекрасные отношения, тем более что ее отец — капитан дальнего плавания.

Соня Таюрская 

Соня Таюрская на обложке журнала Maxim

Фото из инстаграма Сони Таюрской 

Фото из инстаграма Сони Таюрской

Фото из инстаграма Сони Таюрской

 

22 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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