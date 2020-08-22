Самая пожилая гигантская панда в США родила медвежонка

Самая пожилая гигантская панда в США Мэй Сянь родила медвежонка в Смитсоновском национальном зоопарке Вашингтона. Она сделала это с помощью процедуры искусственного оплодотворения. Информация об этом появилась на сайте зоопарка.

Сотрудники зоопарка рассказали, что мать и детеныш чувствуют себя хорошо, однако еще предстоит более точное исследование медвежонка. Через несколько дней специалисты сообщат пол детеныша панды.

«Мэй Сянь находится в довольно преклонном возрасте для материнства, мы понимали, что шансы выносить детеныша малы. Тем не менее, нам хотелось использовать эту возможность и дать шанс», — рассказал представитель зоопарка Стив Монфорт. Ей провели операцию по оплодотворению замороженной спермой еще в мае.

Мэй Сянь стала второй в мире гигантской пандой, родившей потомство.

В 2015-м году Мэй Сянь прошла процедуру искусственного оплодотворения. В предыдущие годы она родила четырех детенышей, однако лишь двое из них, появившиеся на свет в 2005-м и 2013-м, выжили.

Гигантские панды находятся под угрозой исчезновения. У этого вида крайне низкая плодовитость, особенно в неволе. Ареал обитания животных ограничен несколькими горными хребтами в центральной части Китая. Всего в природе обитает около 1,6 тысячи гигантских панд, еще около 300 — в неволе, в основном в КНР.