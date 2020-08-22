Отсутствие народных лидеров в протестующей Белоруси может быть обычной уловкой

Александр Лукашенко, как он сам прямо заявил, уходить с поста президента не собирается. В ответ на массовые протесты, которые продолжаются уже вторую неделю, Лукашенко несколько раз провел заседания Совбеза, пытался организовать митинги в свою поддержку, был освистан на встрече с рабочими преуспевающего Минского завода колесных тягачей. Однако вступать в диалог с протестующими белорусские власти отказываются. Вместо этого Лукашенко своим указом от 19 августа переназначил премьер-министром Романа Головченко, хотя еще не провел инаугурацию по новому мандату. «Старый» президентский мандат Лукашенко истекает 6 ноября.

Лукашенко пообещал в ближайшие дни «решить проблемы» массовых протестов.

«В Минске, еще где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заявил Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» 21 августа.

Демонстрантам для успеха необходимо продолжать акции протеста, наращивая одновременно другие элементы политической субъектностию. Прежде всего такие структуры, как «стачкомы, народные мэры и губернаторы».

Сами лидеры протеста пока считают, что нет необходимости менять стратегию. Децентрализация протеста, мирных акций, когда они возникают спонтанно, повсеместно — эта стратегия показала свою эффективность.

То, что у протеста в Беларуси нет структуры, с одной стороны, хорошо, так как не позволит быстро разгромить сам протест и даст возможность пережить удаление символических фигур, считает российский политолог Екатерина Шульман. Но когда наступает этап после первых массовых акций, «этап торговли с властями, гласной и негласной», все-таки требуются «стороны переговоров».Отсутствие лидеров на данном этапе-это такая уловка,чтобы не подставляться под удар раньше времени.