Независимый профсоюз горняков Украины заявил,что никто из украинских шахтеров не станет штрейкбрехером в Беларуси

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинские шахтеры не штрейкбрехеры в ответ на угрозы президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что бастующих заменят «безработные шахтеры из Украины».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут «безработные шахтеры из Украины»… Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!» — подчеркнул Волынец.

Он добавил, что Независимый профсоюз горняков Украины обращается к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Александра Лукашенко не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах.