Михаил Ефремов заявил,что за рулем его машины мог быть кто-то другой

Российский актер Михаил Ефремов заявил в суде, что его могли затащить в машину до аварии на Садовом кольце, причем, на пассажирское кресло.

«Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — сказал актер.

Также он заявил, что суд отклоняет «все ходатайства» защиты. Михаил Ефремов посетовал: «Вам что, жалко экспертизу еще одну назначить.

Эльман, а ты ведь говорил, что суд честный и во всем разберется». Накануне свидетель, который утверждает, что был очевидцем ДТП, заявил, что после аварии за рулем внедорожника Ефремова находился не сам артист.

Ранее другой свидетель говорил, что не видел никого, кроме Ефремова, в его машине после столкновения.

В ходе судебного заседания адвокат Пашаев заявил, что сразу после ДТП актер мог давать недостоверные показания, так как страдает алкоголизмом.