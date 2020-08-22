Местные выборы в Украине можно отменить только в случае введения в стране чрезвычайного положения

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» и замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко заявил, что запланированные на 25 октября местные выборы в Украине могут быть отменены лишь в случае, если в стране введут чрезвычайное положение.

По словам народного избранника, подобный сценарий не исключается в некоторых регионах из-за увеличения количества новых больных коронавирусом. Вместе с тем, на сегодняшний день нет причин для отмены выборов.

«С юридической точки зрения – на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что Виктор Ляшко, главный санврач, и вся команда, которая борется с эпидемией, будут быстро нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах», – сказал Корниенко.