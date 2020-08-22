Клиника,в которой лечат Алексея Навального,известна своими высокопоставленными пациентами со всего мира

В переводе с французского «Charité» означает «благотворительность» или «милосердие». Такое название получила и крупнейшая больница Европы — знаменитая берлинская университетская клиника Charité.

Клиника известна далеко за пределами Германии. Больница, основанная в 1710 году как чумной лазарет, в данный момент является многопрофильным медицинском центром, где оказывают помощь пациентам с самыми разными заболеваниями. В больничном комплексе в целом насчитывается порядка 3000 коек. Здесь работают 13 000 сотрудников и ежегодно проходят лечение около 800 000 амбулаторных и стационарных пациентов.

Помимо рядовых граждан, лечиться сюда едут и знаменитости со всего мира. Ни для кого не секрет, что многие богатые и известные пациенты — к примеру, из России или Саудовской Аравии — именно здесь получают медицинскую помощь. Разумеется, на условиях анонимности.

Некоторые немецкие политики, впрочем, не делают из посещения клиники тайны: так, в 2011 году канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) в Charité прооперировали колено, а нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) стал здесь донором почки для своей жены.

Charité неоднократно принимала и зарубежных оппозиционных политиков, привлекая внимание международных СМИ. В 2014 году, к примеру, здесь проходила лечение Юлия Тимошенко. После двух с половиной лет, проведенных в тюрьме, ей был поставлен диагноз «сдвиг межпозвоночных дисков»: экс-премьер Украины могла передвигаться только в инвалидной коляске. Как и остальные зарубежные пациенты, лечение в Германии Тимошенко оплачивала сама.