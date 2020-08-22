Греческая принцесса Мария-Олимпия нашла себе «мужчину мечты»

Дочь греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь, 24-летняя Мария-Олимпия, рассекретила в соцсети своего бойфренда. Девушка встречается с 25-летним Перегрином Пирсоном, сыном Майкла Пирсона, 4-го виконта Коудрэя. Пара отдыхает с друзьями и братьями Марии-Олимпии в Греции, где курортный сезон в самом разгаре.

Принцесса поделилась у себя в инстаграме летними кадрами, на одном из которых показала своего спутника. В нем пресса узнала титулованного британца, чья семья владеет Коудрэй-парком в Западном Сассексе. Именно там расположен один из самых известных поло-клубов Соединенного Королевства. После своего отца Перегрин унаследует его титул виконта Коудрэя.

Принцесса Мария-Олимпия и Перегрин Пирсон

У наследного принца Греческого и Датского Павла (после упразднения греческой монархии у него остался титул) пятеро детей, и Мария-Олимпия — единственная дочь и старшая из его наследников. Их предками были греческие, датские, английские короли и русские князья. Но большую часть жизни принцесса провела за пределами родины своего отца — в Швейцарии и Америке.

Принцесса Мария-Олимпия