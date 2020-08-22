Годовые ресурсы Земли исчерпаны — ученые

В субботу на нашей планете наступил так называемый Всемирный день экологического долга — в этот день человечество исчерпало запас природных ресурсов, которые Земля способна воспроизвести за год. А в оставшиеся месяцы мы берем в долг у будущих поколений — нефть, газ, воду и другие природные богатства.

Интересно, что в этом году из-за пандемии коронавируса, которая привела к снижению экономической активности, день перерасхода ресурсов наступил на три недели позже, чем в прошлом. Однако в целом в последние десятилетия население Земли расходовало ее ресурсы все быстрее. Жителей планеты становится больше, а ее размеры не меняются. Эксперты подсчитали, что сейчас для удовлетворение всеобщих потребностей Земле необходимо «поправиться» на 60%.

Ученые все чаще фиксируют катастрофические последствия жизнедеятельности человека — от глобального потепления до исчезновения целых видов живых организмов и экосистем. В докладах ООН четко определены направления, которым нужно следовать, чтобы переломить эту пугающую тенденцию: сокращение выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива, резкое изменение модели агропродовольственного производства. Экологи говорят, что без системных изменений в энергопотреблении и производстве продуктов питания замедлить глобальное потепление не удастся.

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