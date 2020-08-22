Финансовое положение Украины оставляет желать лучшего. Какие есть варианты у страны закрыть дыру в бюджете

14 августа Украина провела уникальную финансовую сделку. Минфин без объявления выкупил около 10% ВВП-варрантов — долговых обязательств, выплаты по которым привязаны к росту украинского ВВП.

Сумма операции якобы составила порядка $275 млн. Это означает, что их выкупили с дисконтом в 15% от номинала.

А уже через несколько дней Минфин объявил о еще одной большой сделке: американская корпорация Cargill одолжит Украине €250 млн.

18 августа Счетная палата сообщила, что план по доходам в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн.

О чем могут сказать эти новости? Минфин Сергея Марченко маневрирует перед главным испытанием очень сложного для госфинансов 2020 года: в сентябре Украине нужно погасить более $1,5 млрд внешних долгов.

Есть ли у страны деньги рассчитаться по долгам и сможет ли Минфин выполнить оставшуюся часть бюджета-2020, сверстанного с рекордным дефицитом в 300 млрд грн?

1 сентября Украине надо погасить $1,36 млрд долга по еврооблигациям 2015 года. Уже 11 числа нужно заплатить $240 млн по кредиту МВФ.

До конца 2020 года Украина может получить $1,3 млрд второго и третьего транша от МВФ, €600 млн от Евросоюза и $350 млн от Всемирного банка.

Пока больше всего шансов на кредит от ЕС: 25 августа Верховная Рада должна ратифицировать меморандум о финансировании со стороны Евросоюза, деньги поступят сразу после этого.

С МВФ сложнее: после подписания программы в начале июня Украину ждут два пересмотра — в сентябре и декабре.

Формально Украина уже нарушила требования Фонда: с 1 июля Рада должна была отменить потолок зарплат в госсекторе (47700 грн), но так и не сделала этого.