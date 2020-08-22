Финансовое положение Украины оставляет желать лучшего. Какие есть варианты у страны закрыть дыру в бюджете

14 августа Украина провела уникальную финансовую сделку. Минфин без объявления выкупил около 10% ВВП-варрантов — долговых обязательств, выплаты по которым привязаны к росту украинского ВВП.
Сумма операции якобы составила порядка $275 млн. Это означает, что их выкупили с дисконтом в 15% от номинала.
А уже через несколько дней Минфин объявил о еще одной большой сделке: американская корпорация Cargill одолжит Украине €250 млн.
18 августа Счетная палата сообщила, что план по доходам в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн.
О чем могут сказать эти новости? Минфин Сергея Марченко маневрирует перед главным испытанием очень сложного для госфинансов 2020 года: в сентябре Украине нужно погасить более $1,5 млрд внешних долгов.
Есть ли у страны деньги рассчитаться по долгам и сможет ли Минфин выполнить оставшуюся часть бюджета-2020, сверстанного с рекордным дефицитом в 300 млрд грн?
1 сентября Украине надо погасить $1,36 млрд долга по еврооблигациям 2015 года. Уже 11 числа нужно заплатить $240 млн по кредиту МВФ.
До конца 2020 года Украина может получить $1,3 млрд второго и третьего транша от МВФ, €600 млн от Евросоюза и $350 млн от Всемирного банка.
Пока больше всего шансов на кредит от ЕС: 25 августа Верховная Рада должна ратифицировать меморандум о финансировании со стороны Евросоюза, деньги поступят сразу после этого.
С МВФ сложнее: после подписания программы в начале июня Украину ждут два пересмотра — в сентябре и декабре.
Формально Украина уже нарушила требования Фонда: с 1 июля Рада должна была отменить потолок зарплат в госсекторе (47700 грн), но так и не сделала этого.
До конца года у Минфина остается 19 аукционов по привлечению госдолга. Чтобы выполнить план по гривневым заимствованиям (216 млрд грн), нужно одалживать в среднем около 11 млрд грн в неделю.
Насколько это реалистично? «Этого вполне достаточно для выплат по гривневому госдолгу, так и на финансирование дефицита бюджета, — говорит начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. — Но нужно, чтобы НБУ продолжал активно выдавать банкам кредиты рефинансирования и, чтобы не было форс-мажоров, например, нового карантина».
Ближе к концу года при условии сезонной девальвации гривни в ОВГЗ могут вернуться нерезиденты, считает Котович из ICU. С этим не соглашается директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив. «С учетом невысокой доходности бумаг и ожиданий по росту курса доллара, думаю, не стоит надеяться на возврат нерезидентов на этот рынок», — полагает он.
Но нужно ли Минфину вообще беспокоиться о плановых показателях заимствований? В ICU ожидают, что Украина не впишется в рекордный дефицит госбюджета этого года — он будет меньшим, чем запланированные в марте-апреле 300 млрд грн, прогнозируют в компании.
«Можно допустить, что дефицит все же решат выдержать ближе к установленному законом и потратить больше, — уточняет Котович. — Но для Минфина это будет означать крупные размещения краткосрочных бумаг, а доходности придется повысить. Иными словами, правительство просто перенесёт финансовую нагрузку за расходы этого года на следующий».
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