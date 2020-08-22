Европа единодушно стала на сторону протестующих граждан Беларуси

Во время кризиса в Беларуси ЕС внезапно нашел в себе мужество для важного внешнеполитического решения и бросил вызов Путину, не признав победу Лукашенко на выборах президента и заявив о введении санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Более 20 лет Евросоюз просто наблюдал за деспотичными выходками Лукашенко, потому что его страна находилась в сфере влияния России. Девиз всегда был таков: не замечать, не трогать. Что же так внезапно изменилось сейчас?

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Макрон апеллируют к тому, чтобы российский президент оставил белорусам хотя бы минимум свободы в принятии решений. Но может ли он себе это позволить, не дав импульс подражателям, которые захотят устроить подобное в его собственной стране. Меркель и Макрон негласно дали понять, что не хотят повторения военной операции, как в случае с Украиной в 2015 году.

Не факт, что эта рискованная игра европейцев удастся. Сейчас ЕС должен дистанцироваться от белорусской оппозиции настолько, насколько это возможно, чтобы не допустить появления подозрений во вмешательстве Европы в дела Беларуси. Европейцы должны избегать и того, чтобы президент Путин почувствовал себя загнанным в угол.

Есть определенный шанс, что такая европейская политика будет иметь успех. В этом случае ЕС мог бы причислить это к одной из своих немногих дипломатических побед и как защитник свободы и демократии прикрепить на лацкан золотую звездочку. Но все может обернуться и совершенно иначе. Путин может посадить в Минске марионеточное правительство и отнять у белорусов остатки их права на самоопределение.

При всем этом ЕС в ситуации с Беларусью сейчас переживает один из лучших моментов в своей истории, когда Европа в сложной ситуации выбрала мужественный политический курс. Остается лишь надеяться на то, что в конце концов людям в Беларуси не придется за это расплачиваться.