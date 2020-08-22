Спутник Planet заснял большую российскую базу в Арктике 1 5 уютных летних фильмов » Что такое еврейский календарь — Все, что вы хотели знать о нем Еврейский календарь является солнечно-лунным и основан на лунных циклах.(1) К началу лунного цикла луна выглядит как тонкий полумесяц. Это символ начала нового еврейского месяца. Луна растет до тех пор, пока не наступает полнолуние, середина месяца, затем она начнет уменьшаться и делает это до тех пор, пока ее становится не видно. Она остается невидимой в течение примерно двух дней(2) — после чего появляется тонкий полумесяц, и весь цикл начинается снова. Весь лунный цикл занимает примерно 29½ дня.(3) Но поскольку календарный месяц должен состоять из целого числа дней, а не дробного, некоторые месяцы еврейского календаря состоят из тридцати дней (такой месяц называется полным), а некоторые из двадцати девяти (неполный месяц). Точно знать, когда начинается новый месяц, всегда было крайне важным в еврейской жизни, потому что Тора назначает религиозные праздники на определенные дни месяца. Первый день каждого месяца, а также тридцатый день месяца полного месяца называется Рош Ходеш, «глава месяца», и имеет полупраздничный статус. Еврейские месяцы Нисан – первый месяц в еврейском календаре. Прежде чем евреи покинули Египет, в первый день месяца Нисан Всевышний сказал Моше и Аарону: «Месяц этот для вас – начало месяцев, первый он у вас из месяцев года».(4) Таким образом, у еврейского календаря есть интересная особенность: год начинается в Рош Ашана, в первый день месяца Тишрей (годовщина сотворения первых людей, Адама и Хавы), но при этом Тишрей не является первым месяцем. По факту Рош Ашана упоминается в Торе как «первый день седьмого месяца».(5) Еврейские месяцы и особенные даты Еврейский месяц Примерное время по григорианскому календарю Особые даты, отмечаемые в этот месяц Нисан Март-Апрель Песах Ияр Апрель-Май Лаг Баомер Сиван Май-Июнь Шавуот Тамуз Июнь-Июль Ав Июль-Август Девятое Ава Элул Август-Сентябрь Тишрей Сентябрь-Октябрь Осенние праздники (Рош Ашана, Йом Кипур, Суккот, Ошана Раба, Шмини Ацерет, Симхат Тора) Хешван Октябрь-Ноябрь Кислев Ноябрь-Декабрь Начало Хануки Тевет Декабрь-Январь Конец Хануки Шват Январь-Февраль Ту Бишват Адар Февраль-Март Пурим Освящение месяца «И сказал Бог, обращаясь к Моше и Аарону в стране египетской, так: «Месяц этот для вас – начало месяцев». (Шмот 12:1–2) Из формулировки «месяц этот для вас» наши мудрецы вывели, что ответственность за то, чтобы определять начало месяца и освящать его была возложена на руководителей нашего народа, Сангедрин, раввинский верховный суд, в каждом поколении. Изначально фиксированного календаря не существовало. Невозможно было заранее определить точный день предстоящего праздника или бар-мицвы, потому что не было никакого способа заранее предугадать, когда начнется новый месяц. И каждый раз Сангедрин заново определял, будет наступающий месяц длиться 29 или 30 дней – в зависимости от того, когда впервые в следующем месяце будет замечена новая луна, знаменующая новый месяц. В наши дни В IV веке н.э. мудрец Гилель бен Йеуда (Гилель второй) II предвидел распад Сангедрина и понял, что впредь народ не сможет следовать календарю, основываясь на решениях верховного суда. Осознавая угрозу, нависшую над евреями Земли Израиля и Сангедрином, Гилель стремился обеспечить автономное существование общин в изгнании. Поэтому, будучи главой Сангедрина, он разработал постоянный фиксированный календарь, составленный на основе астрономических вычислений, которым мы пользуемся по сей день. Согласно этому календарю, каждый месяц в году, за исключением трех, имеет определенное количество дней: Нисан — 30

Ияр — 29

Сиван — 30

Тамуз — 29

Ав — 30

Элул — 29

Тишрей — 30

Хешван — 29 or 30

Кислев — 29 or 30

Тевет — 29

Шват — 30

Адар — 29 (в високосном году Адар I состоит из 30 дней, а Адар II из 29)

Что касается месяцев с нефиксированным количеством дней – Кислева и Хешвана – существует три варианта: 1) оба могут составлять 29 дней (недостаточный год), 2) оба составляют 30 дней (достаточный год) или 3) Хешван – 29, а Кислев – 30 (год называется правильным, что означает, что эти два месяца вписываются в чередующуюся схему остальных месяцев). Заодно Гилель Второй установил правила, которые используются для определения того, будет определенный год считаться достаточным, недостаточным или правильным. Интересно, что правила фиксированного календаря, в том числе, гарантируют, что первый день Рош Ашана никогда не выпадет на воскресенье, среду или пятницу, Йом Кипур – на воскресенье и пятницу, а Ошана Раба – на субботу.(6) Когда Гилель установил фиксированный календарь, он освятил каждый Рош Ходеш до тех времен, пока не придет Машиах и не восстановит Сангедрин. Освящение месяца Сангедрином Ниже приведено краткое описание процедуры, которую Сангедрин проводил в течение нескольких дней, чтобы определить дату начала нового месяца. В 30-й день каждого месяца,(7) Сангедрин собирался в большом дворе в Иерусалиме, называемом Бейт Яазек. Туда приходили свидетели, которые утверждали, что видели новую луну прошлой ночью, чтобы дать свои показания и пройти перекрестный допрос.(8) На самом деле члены Сангедрина очень хорошо знали астрономию. Они точно знали, когда появилась новая луна, и где именно она была бы видна. Тем не менее, освящение Луны зависело от того, что двое свидетелей должны были увидеть молодой полумесяц. Слово «этот» (в вышеприведенном стихе «Этот месяц для вас…») подразумевает, что для утверждения новомесячия луну должно быть видно. Мудрецы Сангедрина подвергали сомнению показания свидетелей по мере того, как они приходили. Они знали, какими должны быть правильные ответы на их вопросы, и поэтому могли быстро выявлять мошенников. Свидетели делились на пары, и первым начинали опрашивать того, кто из пары оказывался старше. Мудрецы спрашивали: «Опишите нам, как именно вы видели луну: В каком направлении она была по отношению к солнцу?(10)

Это было на севере или на юге?

На какой высоте в небе луна появилась?

В каком направлении располагались кончики серпа?

Насколько полумесяц был широким?»

После того, как был окончен допрос первого свидетеля, заходил его напарник, и ему задавались аналогичные вопросы. Если ответы обоих свидетелей совпадали, эти доказательства были приняты, и новый месяц был утвержден.(11) Тогда тот день, тридцатый день месяца, объявлялся Рош Ходешом нового месяца. Глава Сангедрина провозглашал: «Мекудаш!» («Освящен!»), и остальные мудрецы отвечали ему: «Мекудаш! Мекудаш!» А предыдущий месяц, соответственно, автоматически определялся как состоявший из двадцати девяти дней. Сообщение о новом месяце На следующую ночь (вторую ночь месяца) на специально обозначенных горных вершинах разжигались огромные сигнальные костры. Наблюдатели, находившиеся на других горных вершинах, видели эти костры и разжигали собственные. За счет гористой местности такая цепочка передачи информации о новомесячии доходила и до Вавилонии, поэтому люди из даже самых отдаленных от Иерусалима общин знали, что за день до этого был объявлен Рош Ходеш. Со временем саддукеи(12) начали разжигать сигнальные костры в неправильные дни, чтобы манипулировать календарем по своему усмотрению. Чтобы предотвратить эту путаницу, метод передачи информации с помощью костров был прекращен, и вместо этого в Вавилонию и все другие отдаленные еврейские поселения отправлялись гонцы. Это занимало гораздо больше времени, и вызванная таким образом задержка влияла (и все еще влияет) на галахические постановления в отношении соблюдения второго дня праздников в диаспоре. Месяц из 30 дней Если на тридцатый день месяца так и не находилось ни одного свидетеля – либо потому, что луна еще не появилась, либо потому, что она не была видна, – то следующий день, тридцать первый день, автоматически объявлялся Рош Ходешом, а предыдущий месяц постфактум определялся как полный.(13) Члены Сангедрина отправялись в некое место, расположенное на возвышении, которое было хорошо видно даже на расстоянии, и там принимали участие в праздничной трапезе, отмечая начало нового месяца. В ночь после этого костры не зажигали. Так как новый месяц всегда начинался либо на 30-й, либо на 31-й день, то если костры не разжигались накануне вечером, всему народу становилось понятно, что новый месяц начался на 31-й день. Сноски Лунный цикл, которому следует еврейский календарь, называется синодическим месяцем – не следует путать его со звездным месяцем, количеством времени, которое требуется для того, чтобы Луна завершила оборот вокруг Земли, что составляет чуть больше 27⅓ дней. Синодический месяц немного длиннее, потому что после завершения оборота вокруг Земли Луна должна продвинуться немного дальше, чтобы достичь нового положения Земли по отношению к Солнцу. Примерно в течение одного дня до и одного дня после того, как Луна находится ближе всего к Солнцу. Чтоб быть более точными, он занимает 29.5306 дня. Шмот 12:2. Ваикра 23:24. Правила гарантируют, что Йом Кипур не выпадет на пятницу или воскресенье, потому что тогда было бы так, что два дня подряд запрещено приготовление пищи и захоронение мертвых. А Ошана Раба не может быть в Шабат, чтобы в этот день всегда была возможность следовать обычаю с ивовыми ветками. Если их астрономические расчеты показывали, что новолуние не могло быть замечено прошлой ночью, Сангедрин не созывался бы на тридцатый день. Талмуд говорит нам, что все свидетели, которые специально из своих городов приходили по этому поводу в Иерусалим, в качестве поощрения получали хорошую развлекательную программу. Это устраивалось ради того, чтобы дополнительно мотивировать потенциальных свидетелей прийти в Иерусалим для дачи показаний. У одного из глав Сангедрина, Раббана Гамлиэля, на стене его кабинета была закреплена таблица с диаграммами различных фаз луны. Он покажет эти изображения свидетелям, у которых прежде не было опыта дачи показаний, и спрашивал: «Луна выглядела так или так?» Молодая луна видна только во время заката. Несмотря на то, что их показания больше не были нужны, все остальные свидетели, которые пришли, так же подвергались допросу, потому что они не должны чувствовать, что пришли просто так и зря потратили время, ведь тогда они потеряют мотивацию и могут больше не прийти, если снова увидят новолуние. Секта, состоявшая из евреев, которые отрицали власть раввинов и постоянно расходились во мнениях с Сангедрином. В некоторых случаях, если астрономические данные этого требовали, Сангедрин устанавливал Рош Ходеш на 30-й день даже в отсутствие свидетелей, которые видели новую луну. Например, предположим, что небо над землей Израиля было покрыто плотными облаками на 30-ю ночь в течение нескольких месяцев подряд. Если Сангедрин автоматически постановит, что все эти месяцы являлись полными, то через несколько месяцев после того, как облака разойдутся, может оказаться, что новая луна появится в 25-й день месяца! Поэтому Сангедрин всегда бдительно следил, чтобы новолуние никогда не выпадало на другие ночи месяца, кроме 30-й или 31-й. Йеуда Шурпин Откуда пришли названия еврейских месяцев? Вопросы раввину Менахему Познеру Вопрос:

Я слышал, что названия современных еврейских месяцев пришли к нам из Вавилона. С чем это связано? Неужели у евреев на протяжении всей истории не было своих названий для них? Ответ:

В до-вавилонскую эпоху мы можем найти в Писании всего четыре календарных месяца, у которых есть названия: Первый месяц (Нисан): Авив Второй месяц (Ияр): Зив Седьмой месяц (Тишрей): Эйтаним Восьмой месяц (Хешван): Буль Все остальные месяцы были известны только по своей очередности в календаре, например, третий месяц, четвертый месяц – начиная с первого месяца: первый месяц был выбран благодаря тому, что именно в этот месяц еврейский народ покинул Египет и, соответственно, впервые функционировал как народ. Интересно, что даже те четыре месяца, у которых в Танахе есть названия, чаще всего упоминались именно по своему порядковому номеру, причем эти самые названия служили лишь своеобразным добавлением, сопровождающим порядковый номер. Иерусалимский Талмуд рассказывает нам о том, что современные названия еврейских месяцев «пришли [в Израиль] с [вернувшимися] из Вавилона [пленниками, пребывавшими в Изгнании]», приблизительно в 350 г. до н.э. источник

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