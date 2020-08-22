Бритни Спирс проиграла в суде: отец продолжит контролировать ее и ее деньги

Старания адвокатов 38-летней Бритни Спирс лишить ее отца Джеймса права опеки над ней пока не увенчались успехом. На закрытом от прессы заседании суд решил, что Джеймс Спирс останется опекуном дочери до февраля 2021 года. Теперь защита поп-звезды готовится изменить это решение в дальнейшем.

На заседании присутствовали родители Бритни и четыре адвоката. Представители звезды шоу-бизнеса напомнили о том, о чем ранее уже говорили — певица хочет видеть своим постоянным опекуном помощницу Джоди Монтгомери, которой Джеймс временно передал право опеки над Бритни. Адвокаты знаменитости заявили о намерении лишить его возможности распоряжаться всеми ее финансами, но пока, увы, многолетние условия опеки останутся без изменений.

Бритни Спирс

Бритни Спирс с отцом, матерью и братом

Джеймс Спирс является опекуном своей знаменитой дочери вот уже 12 лет, с тех пор как у нее произошел публичный эмоциональный срав из-за проблем в семье. Без его согласия она не может распоряжаться своими деньгами и принимать многие другие решения. Кроме того, суд разрешил Джеймсу получать из доходов дочери 130 тысяч долларов каждый год за опеку. Как сообщали СМИ в 2018 году, самой большой статьей расходов Бритни стали именно опека и судебные траты — на все это у нее уходило больше миллиона долларов ежегодно.