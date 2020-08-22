Брэд Питт и Гарри Стайлз принципиально не будут сниматься в одном фильме

Днями итальянский прокатчик Vertice Cine поделился информацией о новом триллере Дэна Гилроя «Быстрее, дешевле, лучше» (Faster, Cheaper, Better). В новости заявили, что главные роли якобы должны были сыграть Брэд Питт и певец Гарри Стайлс.

Представители Питта и Стайлса эту информацию опровергли, назвав её ложной. Новая драма Гилроя, автора «Стрингера» и «Бархатной бензопилы», расскажет о противостоянии дронов и людей в индустрии грузоперевозок.

По сюжету, роботы постепенно приходят на смену живым водителям, из-за чего возникают повсеместные конфликты. Главными героями должны стать молодой бизнесмен, фермер, глава профсоюза и миллионера, владельца технологической компании.