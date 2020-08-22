Blue Origin представила полноразмерный макет частного лунного модуля

В Космическом центре Джонсона представили полноразмерный макет космического аппарата для высадки людей на Луну. Макет поможет NASA и астронавтам определиться с итоговым дизайном посадочного модуля, который, возможно, будет использоваться в миссиях программы «Артемида», сообщает Blue Origin.

В настоящий момент несколько компаний разрабатывают лунные аппараты для проекта «Артемида», в рамках которого NASA собирается снова отправить человека на Луну к 2024 году. Среди компаний — Dynetics, от которой новостей пока немного, SpaceX, которая обещала создать лунную модификацию Starship, и Human Landing System — коллаборация под руководством Blue Origin, куда также входят Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

20 августа в Космическом центре Джонсона компания Human Landing System представила макет посадочного модуля в натуральную величину. Он состоит из двух частей: посадочного аппарата и стоящего на нем взлетного. Эту принципиальную схему использовал еще лунный модуль «Аполлонов», но в нем две ступени были интегрированным целым, а не проектировались как независимые друг от друга части.

Система в сборе: посадочный аппарат, взлетный и переходный

Нижняя часть (Descent Element) основана на спускаемом аппарате Blue Moon, созданной Blue Origin. Она полностью автономна и может садиться без помощи астронавтов, или вовсе без них на борту. Это позволит, например, совершить беспилотную испытательную посадку, или снять взлетный аппарат и доставлять на поверхность грузы.

Посадочная часть

Взлетная часть (Descent Element) построена компанией Lockheed Martin на основе космического корабля Orion и заимствует его авионику, программное обеспечение и систему жизнеобеспечения. Это должно упростить и удешевить производство, а также облегчит обучение астронавтов.

Взлетная часть

Отдельно от макета был представлен переходный модуль (Transfer Element) компании Northrop Grumman, сделанный на основе корабля Cygnus. Он необходим для того, чтобы перевести модуль с высокой лунной орбиты на низкую, что сэкономит топливо спускаемого аппарата. Как заявляет Blue Origin, макеты будут использоваться для испытаний и отработки астронавтами действий в полете, после чего компаниям-изготовителям будут направлены замечания и предложения по доработке. Все системы должны быть готовы к 2024 году, на который запланирована высадка людей на Луну, однако неизвестно, какого из трех подрядчиков NASA выберет в качестве основного.