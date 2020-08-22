Билл Гейтс дал невеселый прогноз по коронавирусу

Пандемия коронавируса сведет в могилу миллионы людей, преимущественно, в бедных странах. Их смерть наступит из-за коллапса системы здравоохранения и экономики, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, его цитирует The Economist.

Миллиардер спрогнозировал окончание эпидемии к концу 2021 года.

По его словам, в скором времени будет запущена в массовое производство вакцина. Первой выйдет лекарство фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета — они ближе всех к завершению испытаний, добавил Гейтс.

Он также неодобрительно отозвался о распространении теорий заговора относительно COVID-19, посетовал на политизацию реакции на вирус в США и отметил успехи Китая, который, по его словам, хорошо справился с коронавирусом «из-за своего тоталитарного поведения».