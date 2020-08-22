Анастасия Приходько прокомментировала скандальное интервью Снежаны Егоровой

Во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети Facebook украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько жестко раскритиковала Снежану Егорову, назвавшую «селюками» украинских героев. Со слов артистки, Егорову следует считать основным антигероем Украины, а ее высказывания она назвала «ересью».

«Я бы хотела сказать, что дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова. Были такие высказывания из ее уст о том, что на Майдане делали аборты женщинам, которые обслуживали протестующих. Мне не хочется это комментировать. Может, у женщины что-то не в порядке с головой. Думаю, посмотрю, что будет дальше. И сегодня я услышала ее высказывания об украинских героях… Мне стало плохо», – пояснила Приходько.

Вместе с тем, она добавила, что Егоровой придется долго извиняться перед украинцами, но ее не простят.

«Она сказала, что не знает, кто такие герои и антигерои. А я так вижу, что антигерой в Украине – это именно она. Егорова встала на такую дорожку, с которой назад уже нельзя вернуться. Сколько бы она не извинялась, а она это будет делать, ее не простят», – считает артистка. По словам Приходько, Снежана Егорова должна посмотреть в глаза украинским солдатам, ныне находящимся на Донбассе.