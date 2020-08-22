5 уютных летних фильмов

Лето, постой, не уходи. Так и хочется сказать эти слова вдогонку уходящему периоду солнца, тепла, отпусков. Предлагаем вам августовские теплые вечера сделать еще более приятными. В этом вам поможет новая подборка увлекательных романтических мелодраматических фильмов, которые вы можно посмотреть в онлайн.

Римские каникулы

Икона киноиндустрии Одри Хепберн, в романтической мелодраматической комедии, трижды получившей премию «Оскар». За роль принцессы Анны Одри Хепберн была удостоена премии «Оскар» в номинации за лучшую женскую роль.

В Рим с официальным визитом приезжает принцесса Анна одного европейского государства. Все ее дни строго расписаны по минутам, ей приходится участвовать в дипломатических встречах, официальных приемах, быть на светских раутах, где все чопорно, натянуто и по протоколу. Анна – молодая девушка, ее тяготит такое положение дел, ограничивающее свободу.

В результате она тайком сбегает из дворца, навстречу приключениям, но засыпает на скамейке. Там ее случайно находит Джо Брэдли – репортер новостного агентства, которому предстоит завтра взять интервью у принцессы. Но Джо даже не знает, как выглядит принцесса…

Хоть раз в жизни

Нью-Йорк – сердце мира музыки, а также город, в котором создаются и рушатся мечты. В одном из баров знакомятся Ден Маллиган – бывший глава музыкального лейбла, легенда шоу-бизнеса, и Грета Джеймс – молодая девушка, которая пишет и исполняет песни на гитаре. Оба в расстроенных чувствах. Дэн уволен с работы и ушел в запой, а Грета недавно рассталась со своим бойфрендом Дейвом Коулом и хочет уехать из Нью-Йорка. Когда Грета исполняет на сцене свою песню, Дэн понимает, что он нашел именно то, что так долго искал – настоящий талант.

Они решают встретиться с владельцем музыкального лейбла, но у Греты нет демо и в итоге они получают отказ. Но Дэн и Грета не намерены сдаваться и готовы на оригинальные авантюры.

Грязные танцы

Великолепный Патрик Суэйзи в оскароносном фильме – культовой мелодраме о любви молодых людей из разных сословий.

Середина шестидесятых, когда сексуальная свобода и вседозволенность были вне табу. Семья Хаусманов приезжает отдохнуть в элитный пансионат. Их 17-летняя дочь Фрэнсис (по прозвищу «Бэби») мечтает стать экономистом и сделать успешную карьеру. В этом райском уголке совершенно расслабленная от груза мегаполиса Фрэнсис знакомится с Джонни. Он – профессиональный танцор, обаятельный и привлекательный мужчина. Неожиданно складывается так, что Бэби нужно выступать в качестве партнерши вместе с Джонни, а это будет непросто для них обоих.

Перед полуночью

Продолжение фильмов «Перед рассветом» и «Перед закатом», мелодраматической истории двух одиночеств, которые в душе хотят быть вместе, но обстоятельства мешают им сделать решительный шаг.

Прошло почти двадцать лет после того, как Джесси и Селин впервые встретились в поезде в Вену. Сейчас они вместе и у них уже двое детей. Джесси старается быть хорошим отцом и поддерживает отношения со своим сыном от его предыдущего брака. Как сложатся их отношения на этот раз?

Молодость по страховке

Эва, овдовевшая учительница, ошибочно получает чек от страховой компании не на 50 тысяч, а на 5 миллионов долларов. Ее авантюрная подруга предлагает солидно погулять на эти деньги. В итоге подружки отправляются в круиз на Канары, перелет «первым классом», апартаменты класса «президентский люкс», дерзкие знакомства, безудержные игры в казино. В общем, дамочки развлекаются по полной, не зная, что их ждет впереди.

А в это время страховая обнаруживает свою оплошность и высылает специального агента для ареста мошенницы. Вот тут и начинается все самое интересное. Такого девичника вы еще не видели…