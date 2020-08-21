В Украине собираются упростить взыскание долгов по коммуналке

В Украине хотят по-новому наказывать за долги по коммуналке. Пеня взлетит в десятки раз, при этом недобросовестного клиента могут оставить без водительских прав и возможности слетать за границу.

Сами поставщики коммунальных услуг жалуются, что им сложно взыскать долги, закон позволяет арестовать и продать на торгах практически любое имущество. К примеру, в исполнительной службе Кривого Рога рассказали, что за долги забирают даже поношенные вещи и немытые кастрюли.

«Мы уже работаем по решению судов. Если суд решил, что человек должен заплатить, значит, должен. Моя работа сделать так, чтобы никто не уклонился. Самый простой вариант, если есть банковский счет с суммой, которая легко покроет задолженность. Иногда приходится прибегать к взысканию имущества», – рассказал судебный исполнитель Евгений.

За большие долги могут забрать и само жилье. Но это скорее редкость. За историю Украины было всего несколько таких случаев и каждый раз это заканчивается крупным скандалом. С другой же стороны, как говорят сами поставщики, государственные исполнители работают неэффективно, а частные даже не берутся за такие дела.

Несколько «слуг народа» уже зарегистрировали законопроект №3613, который резко ужесточает штрафы за долги по коммуналке. То есть даже без суда за просрочку придется доплатить. Так называемая «пеня» есть и сейчас, но она составляет всего 0,01% в день или 3,6% в год. Такое наказание практически никого не пугает.

Сейчас с долгами по алиментам могут арестовать часть зарплаты, ограничить право на вождение транспортным средством, ограничить поездки за границу. В новом документе предлагают также действовать и при наличии долгов по коммуналке.

В законопроекте есть и позитивный момент: по желанию поставщик обязан реструктуризировать долг.