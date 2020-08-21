В Белоруссии в обменниках начала исчезать валюта

В белорусских обменниках начала исчезать валюта на фоне массового спроса со стороны населения.Как сообщает NEXTA Live, в стране пустеют банкоматы с долларами, тогда как курс евро бьет исторические рекорды.

На 19.33 мск европейская валюта стоит 2,96 белорусских рубля — на 26% больше, чем в начале года (2,35 белорусских рубля).

Курс доллара к белорусскому рублю растет на 0,96% за день и на 2% относительно первой недели августа, когда в стране состоялись президентские выборы, признанные нелегитимными Евросоюзом и вызвавшие массовые протесты.

Дефицит валюты возник на фоне слухов о плане правительства по заморозке вкладов в госбанках.

В четверг РБК со ссылкой на белорусский телеграм-канал «Экономика Беларуси» опубликовал возможные меры, которые в данный момент рассматривают власти страны. Без указания источника канал сообщил, что правительство готовится ввести:

запрет на операции в иностранных валютах (без разрешения от КГБ);

запрет на заключение сделок с иностранными партнерами.

планируется создание государственной посреднической структуры;

заморозка депозитов под предлогом проверки происхождения средств;

возможность блокады операций на относительно крупные суммы;

Накануне ЕС объявил о введении санкций против Белоруссии за жесткое подавление протестов, в ходе которых три человека погибли и более сотни получили травмы.

Санкции коснутся лишь ответственных за насилие чиновников и не ударят по рынку госдолга и крупным предприятиям. Тем не менее инвесторы опасаются, что Белоруссии будет затруднен доступ на рынки капитала, в то время как ее экономика остается «слабой», а платежный баланс — «уязвимым», писали на прошлой неделе аналитики S&P.

На 1 апреля 2020 года Белоруссия имела 39,5 млрд долларов внешнего долга, из которых 16,7 млрд — долг непосредственно правительства, а 19,6 млрд — долг корпораций и банков, преимущественно государственных. При этом резервы белорусского ЦБ составляют всего 9 млрд долларов, из которых реальной иностранной валюты только 4,2 млрд. Остальное — это золото, позиция в МВФ и активы по сделками репо.