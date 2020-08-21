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В Белом доме встревожены ситуацией с Алексеем Навальным

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что встревожен ситуацией относительно состояния оппозиционного лидера Алексея Навального. По его словам, Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с Российской Федерацией.

По словам высокопоставленного чиновника, при условии, что информация об отравлении Навального будет подтверждена, а также, если станет ясно, что «за этим стоят русские», официальный Вашингтон примет это во внимание, определяя свою политику в отношении России.

Более того, советник Дональда Трампа назвал Навального чрезвычайно смелым человеком, политик, который противостоит Путину. «Мы думаем и молимся о нем и его семье», — добавил О’Брайен.

21 августа, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
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