Украинская медицина находится на грани колапса

Результатом дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может стать колапс медицины в Украине. Об этом сегодня, 21 августа, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Николаевской области.

«Сегодня мы уже оказались на волне по 2000 человек, она очень опасна, мы не можем делать переоборудование во всех больницах. Поэтому увеличение количества заболевших нам просто остановит полностью медицину, и государство уже ничего не сможет сделать», – сказал президент.

Вместе с тем, Владимир Зеленский попросил украинцев «просто ходить в масках и быть осторожными». «С церквями, на свадьбах, пожалуйста, осторожно, где есть большое скопление людей», – резюмировал Зеленский.