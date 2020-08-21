Турция обнаружила крупнейшие газовые месторождения в Черном море

Турция нашла в Черном море крупнейшие в своей истории залежи природного газа объемом 320 млрд кубических метров.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция осуществила историческое открытие крупнейших залежей природного газа в Черном море. Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 320 миллиардов кубических метров запасов природного газа», — сообщил президент.

Работы проводились в районе Сакарьи, на участке «Дунай-1».

По его словам, обнаруженные залежи планируется использовать с 2023 года, геологоразведочные работы будут продолжаться в Черном и Средиземном морях.

«Теперь определяю цель — черноморский газ для использования нашей нацией в 2023 году. Было осуществлено 9 бурений скважин в Средиземном и Черном море нашими кораблями «Фатих» и «Явуз». Мы ожидаем подобных хороших новостей из Средиземноморья», — сказал Эрдоган.