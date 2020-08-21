С 24 августа вода в Крыму будет подаваться по сокращенному графику

Начиная с 24 августа, в незаконно аннексированном Россией Крыму будет введено водоснабжение по графику. Прежде всего, подобная мера коснется жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов. Соответствующее заявление в прямом эфире озвучил так называемый руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В том числе, он отметил, что причиной вводимых ограничений стала засуха в Крыму. Так, в Симферопольском водохранилище осталось 7 миллионов кубометров воды вместо 36 млн. кубометров.

Также известно, что ограничения планируют вводить в три этапа: первый начнется 24 августа. Будет снижен отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а еще прекращается горячее водоснабжение.

Второй этап — с 31 августа по 7 сентября – ожидается сниженный отбор из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также вводится подача воды по графику.

Последний, третий этап начнется 7 сентября – будет снижена норма до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером.

«С 31 августа — это уже почти весь город на графике. С 7 сентября — третий этап. График подачи будет сокращен, где было 4 (часа в сутки) — станет три или два. Где будет двухразовая (подача) — перейдет на один раз», — сказал Баженов.