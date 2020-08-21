Режиссер Мэтт Ривз показал логотип нового фильма «Бэтмен»

Режиссер нового фильма «Бэтмен» Мэтт Ривз показал логотип картины, а также стилизованный арт главного героя.

Рисунки, автором которых стал художник Джим Ли, выполнены в красно-черных тонах и опубликованы в Twitter постановщика.

Отметим, что больше подробностей о картине можно будет узнать уже совсем скоро — 22 августа Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой виртуальный фестиваль DC FanDome, который перенесет фанатов во вселенную DC к актерам, создателям фильмов, сериалов, игр и комиксов. В том числе и «Бэтмена».

Напомним, выход нового «Бэтмена» перенесли на 1 октября 2021 года. Сейчас съемки приостановлены из-за коронавируса, но должны возобновиться в сентябре.