Оля Полякова рассказала о своих инъекциях красоты

Популярная певица Оля Полякова откровенно призналась, делала ли что-то со своей внешностью и как относится к инъекциям красоты.

Певица рассказала, что время от времени обращается к специалистам бьюти-сферы для проведения косметологических процедур.

«Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс. Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Он колется в лоб, чтобы не появлялись морщины – все! А другого я не делаю!» – рассказала Оля Полякова.

Певица отметила, что всегда хорошо выглядеть ей помогают плотный график, правильное питание и активная жизнь. И такой подход дает свои результаты, ведь на съемочной площадке – на столичном Житнем рынке люди реагировали на артистку, как на праздник! Певица даже в шутку сказала, что пришло время создавать свою общину.

«Люди всегда на меня реагируют, как на чудо в их жизни! Я думаю, мне надо сделать какую-то секту или что-то такое, куда люди будут приходить и молиться уже по-настоящему», – шутя комментирует Оля Полякова.