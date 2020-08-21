Официальный Лондон заинтересован в партнерстве с Украиной в военной сфере

Глава британского Минобороны Бен Уоллес сообщил, что официальный Лондон заинтересован в партнерстве с Украиной для обмена опытом и военными технологиями. Об этом он заявил в интервью в рамках своего официального визита в Украину. Так, отвечая на вопрос о том, какую выгоду получит Украина от статуса партнера расширенных возможностей НАТО, высокопоставленный чиновник пояснил, что речь идет о доступе к военным учениям Альянса, к процессу принятия решений и к обмену разведывательной информацией.

К тому же, со слов Уоллеса, некоторые страны помогают и поддерживают Украину для ее лучшей интеграции и сотрудничества с Альянсом.

«И это на самом деле очень хорошая новость для Украины. Я буду председательствовать на заседании квинтета, как мы это называем, пяти стран в октябре на Североатлантическом совете в Албании. И Украина тоже будет участвовать в этом заседании. Так что это большой позитив, что Украина имеет такой статус», — отметил министр обороны Британии.

Также он добавил, что НАТО может многому поучиться у Украины.

«Позиция Украины на Черном море и противостояние с Россией — это все важно»-сказал Уоллес.