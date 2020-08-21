На большой глубине учеными обнаружены рыбы с черной светопоглощающей кожей

Кожа некоторых глубоководных рыб поглощает 99,5 процентов падающего на нее света, делая их почти невидимыми во мраке. «Черный тихоокеанский дракон» (Idiacanthus antrostomus) — одна из самых черных рыб на Земле / ©Smithsonian National Museum of Natural History



Солнечный свет быстро рассеивается в воде, и свыше 99 процентов его лучей не проникают на глубину более нескольких сотен метров, а в некоторых мутных морях — и нескольких десятков. Дальше становится лишь темнее, и глубоководные организмы нередко прибегают к биолюминесценции, чтобы хоть немного разогнать этот мрак.

Однако многие местные животные пользуются темнотой для укрытия. Поверхность их кожи эффективно поглощает даже те редкие фотоны, что появляются на этой глубине, делая их практически невидимыми «черными дырами». Об этом рассказывается в новой статье Карен Осборн (Karen Osborn) и ее коллег из Национального музея естественной истории в Вашингтоне, опубликованной в журнале Current Biology.

Во время экспедиций ученые использовали дистанционно управляемые дроны, совершая глубоководные погружения в Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана. Среди десятков необычных существ, которые биологи наблюдали и поймали на глубине в пару километров, обнаружилось 16 видов рыб, отличающихся «экстремально черной» кожей, поглощающей 99,5 процентов падающего света.

Ученых крайне заинтересовало, как устроен этот механизм у глубинных рыб, поэтому они исследовали структуры их кожи под микроскопом.

Оказалось, клетки ее поверхностных слоев густо наполнены меланосомами, содержащими светопоглощающий пигмент меланин. При этом размеры и форма меланосом заставляют фотоны, непоглощенные сразу, не отражаться, а направляться в более глубокие слои, где их улавливают дополнительные «залежи» пигмента.