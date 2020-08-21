Microsoft запатентовала технологию майнинга биткоинов с помощью мозга

Компания Microsoft изыскала новый способ использовать неограниченный потенциал человеческого мозга с пользой. Например, она предлагает пользователям добывать биткоины с помощью своего мозга. То есть достаточно лишь пошевелить мозгами в пользу Microsoft – в прямом смысле.



Компания подала заявку на патент технологии по постановке задач и фиксации их выполнения путем отслеживания мозговых волн пользователей. Под задачей подразумевается нечто вроде просмотра рекламы, решение простых головоломок, введение капчи и т.д., нечто несложное и имеющее конкретный результат. Подобные действия могут служить в качестве подтверждения транзакции в системе биткоин-майнинга. А взамен пользователи получат сами биткоины, как награду за проделанную работу.

Другими словами, компания предлагает новые условия работы и оплаты за нее в криптовалюте – но трудиться придется в необычных условиях. В заявке не упоминается, для каких целей это нужно самой Microsoft. Речь может идти об обучении искусственного интеллекта в виде коротких сеансов, или о тестировании принципиально новых интерфейсов, приложений для подключения напрямую к мозгу пользователя. Но не исключено, что это патент-блок, попытка занять нишу, которая может оказаться так и не реализованной на практике.