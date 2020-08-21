Мерьем Узерли поделилась серией пикантных снимков

Популярная турецко-немецкая актриса Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале «Великолепный век» удивила пользователей довольно провокационными снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию откровенных черно-белых фото, на которых появилась обнаженной.

На фотографиях Мерьем топлес и с ярким макияжем позирует лежа на полу усыпана цветами, прикрывая обнаженную грудь руками.

Под фото актриса не оставила ни одной подписи, сопровождало их только емоджи в виде двух сердечек — черного и белого.

Поклонники звезды выразили свое восхищение в комментариях под фото.