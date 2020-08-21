«Мастер провокаций»,по мнению Жвании,уже начал раскачивать ситуацию в Украине

Давид Жвания разместил в Сети видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором напомнил, что ранее он уже сделал несколько признаний в совершении преступлений вместе с Александром Турчиновым и Петром Порошенко, однако Ирина Венедиктова их полностью проигнорировала. При этом бывший народный избранник допустил, что от главы государства могут скрывать информацию.

Жвания подчеркнул — пока генеральный прокурор молчит, его предостережения уже сбываются, и Петр Порошенко уже начал раскачивать ситуацию в Украине. По мнению экс-нардепа, одним из элементов этого раскачивания является обвинение в адрес ближайшего окружения Зеленского, которое сегодня открыто обвиняют в работе на Москву.

Жвания убежден, что «порохоботы» сперва обвинят команду главы государства в предательстве, а затем начнут призывать людей выходить на улицы. Он предупредил — после этого Зеленский уже не будет знать, что ему делать дальше. По словам экс-нардепа, Порошенко является мастером провокаций и создания кризисов, и в этом он действительно является лучшим специалистом в Украине.