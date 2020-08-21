Лукашенко пригрозил заменить бастующих шактеров украинскими коллегами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может заменить бастующих шахтеров украинскими горняками

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат, передает БЕЛТА.

По его словам, вместо бастующих можно привлечь людей из других стран. Это касается и шахт «Беларуськалия», где продолжаются забастовки.

«Хорошо, бастуют — хорошо. У нас в Солигорске 2 тысяч человек хотят работать на» Беларуськалии «. Они придут. Не могут они придут — во всем мире безработицы. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — добавил Лукашенко.