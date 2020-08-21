Из больницы, где лежит Навальный вывезли немецких врачей — жена

Из больницы, где лежит Алексей Навальный, вывезли зарубежных врачей. Юлия Навальная заявляет, что в клинику врачей провели через задний вход, вывели также через задний вход и увезли. Пообщаться с медиками Юлия Навальная не смогла.

«У меня есть точная информация, что все упирается в то, что Алексея вывозить препятствуют отсюда», — заявила Навальная. «Когда я пыталась пройти на консультацию с врачами поближе к реанимации, меня выгнали в грубой форме, с применением силы люди, Которые были в помещении в куртках. Непонятно, кто они », — добавила Навальная.

Супруга Навального уже обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она потребовала разрешить транспортировку оппозиционного политика в Германию на лечение.