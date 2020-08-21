Фондовые торги в США завершились на подъеме

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали положительную динамику.

Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,17% и закрылся на отметке 27739,73 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 0,32% до 3385,51 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,06% до 11264,95 пункта, сообщает «Финам».

Рынок вырос за счет ралли акций технологических компаний, но при этом инвесторы следят за переговорами Белого дома и республиканцев с демократами в Конгрессе, которым пока не удается согласовать новый пакет стимулирующих мер, отмечает ПРАЙМ.

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в минусе. Британский индекс FTSE 100 просел на 1,57% до 6016,16 пункта, французский CAC 40 — на 1,33% до 4911,24 пункта, немецкий DAX — на 1,16% до 12827,05 пункта.

Российский фондовый рынок закрылся в «красной зоне». Рублевый индекс МосБиржи упал на 2,06% до 2993,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,31% до 1272,81 пункта.

Как констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, «„медведи“ гуляют по российскому рынку акций, не стесняясь», и есть вероятность, что «финал недели тоже будет минорным».

При этом инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин указывает, что в настрой инвесторов внес лепту и геополитический фактор. «Заявление властей США о возможном применении санкционных мер в отношении РФ и КНР в случае несоблюдения ими режима ограничений против Тегерана усилило давление на рублевые активы», — говорится в обзоре эксперта.

В целом, подытоживает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали негативные, что особенно четко прослеживалось в европейском регионе». «Пятница принесет инвесторам предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы и США за август, которые могут стать определяющими для настроений. Статистика ожидается достаточно сильной и, если негативных сюрпризов не поступит, может увести индексы от локальных минимумов», — добавляет эксперт.