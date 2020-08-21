Цена нефти Brent стремительно поднялась

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов растут на фоне надежд на то, что страны-участницы новой сделки ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае—июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи.

По состоянию на 8:47 мск октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,13 к предыдущему закрытию до $45,03 за баррель, октябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,08 до $42,9 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, «крупнейшие экспортеры сырья наращивают добычу после смягчения ограничительных квот». «На этой неделе участники ОПЕК+ по итогам консультаций сохранили условия сделки по сокращению нефтедобычи без изменений. В то же время отметим, что прогнозы по мировому спросу в 2020 году ухудшаются, в хранилищах по всему миру накоплен большой объем запасов сырья», — говорится в обзоре эксперта.

При этом старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос обращает внимание на публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, «на котором констатировались мрачные перспективы североамериканской экономики». «Указанное событие стало очередным напоминанием о том, что среднесрочный оптимизм на фондовых рынках обоснован не столько тенденцией к восстановлению экономики развитых стран, сколько надеждой на ее монетарную накачку в результате все новых и новых стимулирующих мер. Свою негативную роль сыграли и опасения начала второй волны пандемии коронавируса в глобальном масштабе. Из Южной Кореи и Индии пришли сообщения о рекордных суточных количествах выявленных случаев заражения», — подчеркивает эксперт.

Со своей стороны, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов добавляет, что вчера «продавцы пытались пробить поддержку $44,50, но попытка не увенчалась успехом», и «цена за 55 минут восстановилась с $44,00 до $44,96».

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.