Американский хедж-фонд ждет роста золота на «масштабном обесценении валют»

(Блумберг) — Ралли золота продолжится на фоне «масштабного обесценения валют» и ожиданий дальнейших стимулов, полагает американский хедж-фонд SkyBridge Capital, который недавно увеличила вложения в этот драгоценный металл после выхода из него в 2011 году.

«Когда вы думаете об обесценении валют, вопрос заключается в том, по отношению к чему будет слабеть доллар, а если посмотреть на глобальную картину, сложно испытать воодушевление в отношении альтернативных валют, — сказал содиректор по инвестициям и старший портфельный менеджер компании Трой Гайески, перечислив евро, юань и валюты развивающихся стран. — Поэтому золото, очевидно, является естественной альтернативной валютой» .

Котировки драгоценного металла вырастали до рекордного уровня ощутимо выше $2000 за унцию ранее в этом месяце на фоне масштабных мер, принятых центробанками, включая Федеральную резервную систему, для поддержки экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Стимулы способствовали росту ставок на то, что бумажные валюты будут утрачивать свою ценность на фоне быстрого увеличения денежной массы. Goldman Sachs Group Inc. называет золото валютой последней инстанции и прогнозирует дальнейший рост.

Новые стимулы

Золото выглядит «довольно дорого относительно нефти или других реальных сырьевых товаров, но его удорожание и близко не было таким, как рост денежной массы, с тех пор как в сентябре 2011 года был отмечен предыдущий пик, — сказал Гайески в интервью. — Мы бы не удивились, если бы к концу следующего года оно торговалось в районе $2100-2200».

ФРС, скорее всего, нарастит покупки активов, будут и новые бюджетные стимулы, полагает он. «Все это является аргументом в пользу сохранения ‘бычьего’ тренда на рынке золота, опять в основном связанного с ростом денежной массы и обесценением доллара, а не опасениями по поводу реальной инфляции, — сказал Гайески. — Можно ожидать дальнейшей инфляции на рынках активов в течение долгого времени до того, как появятся хотя бы признаки инфляции в реальном секторе».