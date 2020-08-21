300 миллиардов гривен — посильный дефицит бюджета — Шмыгаль

21 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что кассового разрыва в бюджете нет и правительство четко видит механизмы его наполнения

«Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд грн, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита «, — пояснил Шмыгаль.

Он отметил, что в этом году ситуация в экономике сложная и связана с коронавирусом и кризисом.

В то же время Шмыгаль заявил, что «никакой» дыры «в бюджете нет.

«Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%», — отметил глава правительства.

Шмыгаль заверил, что Украина стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом.

Среди источников покрытия бюджета премьер-министр перечислил налоговые поступления, дивиденды государственных предприятий и займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.