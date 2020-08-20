В Украине предлагают переделать выборы в 2020 году в «формат российских предложений»

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук на переговорах 19 августа проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«С целью интенсификации минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения парижских договоренностей лидеров «Нормандской четверки», в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации «формулы Штайнмайера», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.