Пресс-секретарь экстренно госпитализированного в Омске Алексея Навального сообщила, что он находится без сознания в тяжелом состоянии.
По словам Киры Ярмыш, в реанимации политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В омскую больницу скорой медицинской помощи №1 вызвали полицию.
Она также рассказала, что предварительный диагноз Навального — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (вещества, способные вызывать галлюцинации).
Главврач больницы Александр Мураховский подтвердил информацию о тяжелом состоянии Навального, но не стал раскрывать подробности.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. ассажиры рассказали Life Shot, что он ушел в туалет, а затем они услышали его крик с просьбой о помощи.
Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера. В частности, будут изучать записи с камер наблюдения.
Ранее сообщалось, что Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался из Томска в Москву. Как сообщила Ярмыш, политик мог быть отравлен «чем-то, подмешанным в чай», так как с утра пил только его.
В Сибири Навальный провел несколько дней и, предположительно, готовил очередной материал для расследования о депутатах от «Единой России».
Кремлёвский фашист путин никак не успокоится. После СКРИПАЛЕЙ РЕШИЛ ВЗЯТСЯ ЗА СВОИХ ОППОЗИЦИОНЕРОВ ТАК КАК ПОЧУВСТВОВАЛ ЧТО И ЕГО ВЛАСТЬ УХОДИТ ИЗ ПОД НОГ КАК И БЕЛОРУССКОГО ТАРАКАНА ЛУКАШЕНКО.