Навальный в коме и при смерти

Пресс-секретарь экстренно госпитализированного в Омске Алексея Навального сообщила, что он находится без сознания в тяжелом состоянии.

По словам Киры Ярмыш, в реанимации политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В омскую больницу скорой медицинской помощи №1 вызвали полицию.

Она также рассказала, что предварительный диагноз Навального — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (вещества, способные вызывать галлюцинации).

Главврач больницы Александр Мураховский подтвердил информацию о тяжелом состоянии Навального, но не стал раскрывать подробности.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. ассажиры рассказали Life Shot, что он ушел в туалет, а затем они услышали его крик с просьбой о помощи.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера. В частности, будут изучать записи с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался из Томска в Москву. Как сообщила Ярмыш, политик мог быть отравлен «чем-то, подмешанным в чай», так как с утра пил только его.

© скрин со страницы Киры Ярмыш в Twitter.

В Сибири Навальный провел несколько дней и, предположительно, готовил очередной материал для расследования о депутатах от «Единой России».