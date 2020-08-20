Украинский фильм «Атлантида» попал в лонглист премии Европейской киноакадемии

Драматический фильм украинского режиссера Валентина Васяновича, получивший название «Атлантида», попал в лонглист премии Европейской киноакадемии, которую называют «Европейским Оскаром».

Об этом сообщили создатели фильма на официальной странице ленты в фейсбуке.

В фильме «Атлантида» речь идет о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий.

В заметке отметили, что теперь ленту будут смотреть киноакадемики, которые и будут голосовать за номинантов премии. Победители «Европейского Оскара» будут известны 7 ноября. Их назовут во время Фестиваля европейского кино в Севилье.

Что известно о фильме «Атлантида»?

Съемки фильма проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. В драматической ленте рассказывается о будущей победе в войне с Россией. Главные роли исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

«2025-й год. В прошлом году Украина победила в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Те, кто остался здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. На фоне опустошения рождается новая любовь», – говорится в описании к фильму.

«Атлантида» стала первым украинским фильмом, который получил призовое место на Венецианском кинофестивале. В Украине премьера ленты запланирована на 5 ноября.