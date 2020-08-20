Турция нашла крупные месторождения газа в Черном море

Турция нашла новые месторождения газа в Черном море, сообщает Bloombeg. Источники агентства уточняют, что разведку неподалеку от границ Румынии и Болгарии проводило буровое судно «Фатих». Объем месторождений, а также насколько сложным может оказаться извлечение ресурсов, пока не уточняется. На фоне нового открытия потребность страны в российском газе может отпасть.

Официально данные об обнаруженных месторождениях пока не подтверждены, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что в стране наступает новая эра и пообещал рассказать «очень хорошую новость для страны».

Несмотря на то что объем газа еще неизвестен, аналитики уже начали делать прогнозы на будущее. Если Турция решит экспортировать газ, в нем могут быть заинтересованы, например, Болгария, Украина и Греция, указывает управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy Кристоф Меркель. «Зачем Турции продолжать импортировать газ из России?» — поинтересовался он.