Трэвис Скотт записал грандиозный саундтрек к нашумевшему фильму Нолана «Тенет»

Американский рэпер Трэвис Скотт принял участие в работе над саундтреком нового фильма Кристофера Нолана «Тенет«.
Рэпер Трэвис Скотт заявил, что написал песню специально для фильма режиссера Кристофера Нолана. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию GQ.
Композиция получила название The Plan и станет доступна 21 августа этого года.
Это первая работа Скотта в кино. Рэпер охарактеризовал песню как «разжижающий мозги трип сквозь пространство и время».
По словам самого Нолана, голос рэпера «стал последним кусочком пазла, который мы собирали целый год».
Напомним, в центре сюжета выступает оперативник, который работает на организацию, известную как «Довод», и получает задание предотвратить Третью мировую войну. Премьера фильма не единожды откладывалась. Сейчас выход картины в Украине запланирован на 26 августа 2020 года.
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