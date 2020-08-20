Премьера фильма «Поезд «Киев-Война»» состоится на кинофестивале «Молодость» «Гарри Поттер» побил детский рекорд кассовых сборов » Трэвис Скотт записал грандиозный саундтрек к нашумевшему фильму Нолана «Тенет» Американский рэпер Трэвис Скотт принял участие в работе над саундтреком нового фильма Кристофера Нолана «Тенет«. Рэпер Трэвис Скотт заявил, что написал песню специально для фильма режиссера Кристофера Нолана. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию GQ. Композиция получила название The Plan и станет доступна 21 августа этого года. Это первая работа Скотта в кино. Рэпер охарактеризовал песню как «разжижающий мозги трип сквозь пространство и время». По словам самого Нолана, голос рэпера «стал последним кусочком пазла, который мы собирали целый год». Напомним, в центре сюжета выступает оперативник, который работает на организацию, известную как «Довод», и получает задание предотвратить Третью мировую войну. Премьера фильма не единожды откладывалась. Сейчас выход картины в Украине запланирован на 26 августа 2020 года.

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