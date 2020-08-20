ФСБ овинила СБУ в похищении боевика «ДНР» с территории России Белорусов ждет обьединение с Россией. С Лукашенко или без него » Состояние Навального остается стабильно тяжелым Врачи Омской больницы говорят, что продолжают заниматься спасением жизни политика Алексея Навального.

Его состояние остается стабильно тяжелым. Медики уже исключили повреждения травматического характера, продолжается интенсивная терапия, получено несколько десятков результатов исследований.

Заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко сказал, что лечение Навального находится на контроле Министерства здравоохранения.

Самолет, на борту которого находился Навальный, из-за ухудшения его состояния был вынужден совершить экстренную посадку в Омске. Житель Томска Павел Лебедев стал очевидцем того, что происходило в аэропорту и на борту самолета перед тем, как у Навального появились симптомы отравления. Ранее Лебедев опубликовал видео с борта самолета, на нем слышно, как политик кричит от боли. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Источник в силовых структурах сказал, что версия о намеренном отравлении Навального пока не рассматривается.

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