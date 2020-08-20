С 1 сентября в Египет можно попасть только при наличии справки о здоровье

«Мы стремимся сохранить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан. Поэтому мы согласились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование», — сказал он.

Соответствующее решение вступает в силу уже с 1 сентября.

Согласно ему туристы должны будут показать на границе документ, подтверждающий их отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда.