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С 1 сентября в Египет можно попасть только при наличии справки о здоровье

Власти Египта будут требовать отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19) у всех путешественников начиная с 1 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

«Мы стремимся сохранить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан. Поэтому мы согласились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование», — сказал он.

Соответствующее решение вступает в силу уже с 1 сентября.

Согласно ему туристы должны будут показать на границе документ, подтверждающий их отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда.

20 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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